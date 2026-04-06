Carlos Villarreal informa sobre cambios en el C2 y Seguridad Pública

El Centro de Control y Comando (C2) continúa operando con normalidad, sin que hasta el momento haya sido necesario designar a un nuevo director tras la salida de Jorge Garza, quien se encontraba al frente de esta área.

El alcalde Carlos Villarreal informó que, como parte de los ajustes recientes en la administración municipal, el C2 ahora depende directamente de la Dirección de Seguridad Pública, lo que ha permitido mantener su funcionamiento sin afectaciones. "El cambio es en la cabeza, pero no en la funcionalidad. El C2 ahora depende de Seguridad Pública y hasta el momento no hemos visto necesario hacer un ajuste en cuanto a un director", señaló el edil.

Explicó que la operatividad del centro se mantiene gracias a la estructura ya establecida, con supervisores fijos que han dado continuidad a las labores diarias, lo que ha evitado la necesidad de nombrar a un nuevo responsable del área.

Asimismo, Villarreal dio a conocer que también se realizaron cambios en las direcciones de Relaciones Exteriores y Ecología. El alcalde destacó que estos ajustes no han impactado el desempeño de los departamentos, subrayando que se mantiene el compromiso de garantizar servicios eficientes y continuidad en las operaciones municipales.