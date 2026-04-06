Oscar Ríos Ramírez lanza talleres culturales para niños en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez, encabezó durante la mañana del lunes el arranque de los talleres 'Aventuras Culturales' en la Casa de la Cultura María del Pilar Tijerina de Guadiana, ubicada en esta ciudad.

Con esta iniciativa se busca fomentar el arte y la creatividad entre los niños y niñas del municipio durante la segunda semana del periodo vacacional.

Las actividades incluyen dibujo a lápiz, música, teatro, narración de cuentos y leyendas, elaboración de máscaras y gastronomía. Estos talleres fueron organizados en respuesta a la petición de la ciudadanía, que solicitó espacios recreativos y formativos para los estudiantes en sus días de descanso escolar.

La programación se desarrolla en el marco de la Segunda Semana Vacacional, aprovechando que los alumnos disfrutan de tiempo libre fuera de las aulas. De esta manera, se promueve el aprendizaje lúdico y se fortalece el vínculo comunitario a través de expresiones artísticas y culturales con apoyo de docentes.

La directora de Cultura, profesora Fidencia Ojeda Juárez, destacó que la convocatoria superó las expectativas, pues cerca de 40 niños y niñas se inscribieron en esta primera edición, por lo cual, ante la alta demanda, se analiza la posibilidad de abrir un turno vespertino para atender a más participantes.

Con estas acciones, el municipio de San Juan de Sabinas reafirma su compromiso con la formación integral de la niñez y con la promoción de espacios que fortalezcan la identidad cultural de la región. Los talleres 'Aventuras Culturales' se perfilan como una oportunidad para descubrir talentos y enriquecer la vida comunitaria en la niñez de este Municipio.