Monclova se prepara para el festival Raíces Creativas del 9 al 11 de abril

Monclova, Coah.- Con el objetivo de fortalecer la identidad cultural, promover el talento local y generar espacios de convivencia familiar, el alcalde Carlos Villarreal presentó en rueda de prensa el festival 'Raíces Creativas', que se llevará a cabo del 9 al 11 de abril en el Museo Coahuila y Texas. Este evento forma parte del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez para impulsar una agenda cultural activa en la región Centro–Desierto, acercando actividades artísticas, culturales y de emprendimiento a públicos de todas las edades.

Durante la presentación, el alcalde estuvo acompañado por Felipe Elizalde, director de Festivales Culturales en Monclova, y Marisol Lara Rodríguez, directora de Arte y Cultura, quienes dieron a conocer los detalles de la programación.

El festival iniciará el jueves 9 de abril con un mercadito emprendedor en la Plaza Aldama, seguido del corte de listón de una exposición de arte y una función de lucha libre, marcando el arranque de esta celebración cultural.

Los días 10 y 11 de abril se desarrollará una agenda diversa que incluye talleres, presentaciones de libros, funciones de teatro, proyecciones, espectáculos de lucha libre, presentaciones musicales y espacios para emprendedores, consolidando una oferta atractiva para todas las familias. La ciudadanía podrá consultar la cartelera completa a través de la página oficial de Facebook: Arte y Cultura 2025–2027.

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal destacó la importancia de seguir fortaleciendo la vida cultural de Monclova: 'En equipo con el gobernador Manolo Jiménez, seguimos impulsando espacios que fortalecen nuestra identidad y generan convivencia familiar. ´Raíces Creativas´ es una oportunidad para disfrutar el talento local y seguir construyendo comunidad', señaló.

Con el Festival Raíces Creativas: Festival Cultural Región Centro Desierto, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de continuar trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado, la comunidad artística y la ciudadanía, para consolidar una agenda cultural que fortalezca el desarrollo social, el orgullo y la identidad de Monclova.