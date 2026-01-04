Infonavit liquidó más de 238 mil créditos impagables en 2023

El Infonavit liquidó poco más de 238 mil créditos catalogados como "impagables", luego de cumplir con su plazo de pago, además de aplicar beneficios adicionales a millones de derechohabientes mediante un esquema de reestructura que redujeron saldos, intereses y mensualidades.

Tal y como se anunció el pasado 22 de diciembre, el Infonavit realizó el ajuste de cerca de 4.9 millones de créditos considerados impagables, esto como parte del programa Infonavit Solución Integral, implementado por el Gobierno Federal.

Es por ello que a partir del 31 de diciembre se aplicaron los ajustes en el que millones de derechohabientes se vieron beneficiados en el saldo de su cuenta, donde algunos de ellos se les liquidó su adeudo.

Se informó que los beneficios aplicados varían de acuerdo con las características de cada crédito, pero incluyen la liquidación inmediata del crédito; la disminución de la tasa de interés; el establecimiento de mensualidades fijas.

Así mismo para quienes mantienen una relación laboral activa, la aportación patronal se aplica directamente al capital, con lo cual se acelera el pago el pago de la deuda.

Estos ajustes entraron en vigor a partir del 31 de diciembre, y la información está en el portal del Infonavit a través de la plataforma digital infonavit.org.mx/solucionintegral, mediante la cual los trabajadores beneficiados pueden consultar de manera directa las nuevas condiciones de su financiamiento.

Acreditados que acudieron a realizar su pago a inicios de este año, se encontraron con la sorpresa de la liquidación de su crédito a más de 30 años de haber adquirido su vivienda a través del Infonavit.

Con esta iniciativa, el instituto destaca el avance que en el proceso de transformación, al priorizar la seguridad patrimonial de la clase trabajadora bajo la premisa de que la vivienda es un derecho humano y no una mercancía.