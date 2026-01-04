Alcalde Óscar Ríos realiza jornada de limpieza en San Juan de Sabinas

SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA.- Como parte de su compromiso de mantenerse cercano a la ciudadanía, el alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, recorrió este sábado la colonia Comercial de Nueva Rosita, donde supervisó la instalación de luminarias LED y encabezó una jornada de limpieza, atendiendo de manera directa las peticiones de las y los vecinos.

Durante el recorrido, el edil dialogó con habitantes del sector, escuchando sus necesidades y dando seguimiento puntual a solicitudes relacionadas con servicios públicos, seguridad y mejoramiento del entorno urbano. La instalación de luminarias LED no solo mejora la imagen de la colonia, sino que también fortalece la seguridad y representa un ahorro energético para el municipio.

Óscar Ríos destacó que su gobierno continuará trabajando en las colonias y de frente a la gente, siguiendo el ejemplo del Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, quien ha demostrado que es en territorio donde se escuchan mejor las problemáticas y se logran soluciones más efectivas.

"Estar en las colonias nos permite conocer de primera mano lo que la gente necesita y responder con acciones concretas. Ese es el compromiso que tenemos con San Juan de Sabinas", ha señalado el alcalde en reiteradas ocasiones.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal reafirma su visión de un gobierno cercano, activo y sensible, que prioriza el contacto directo con la población para seguir construyendo mejores condiciones de vida en cada sector del municipio.