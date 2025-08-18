Registrarán en becas a alumnos de primaria

A partir del próximo ciclo escolar se incorporará a los alumnos de primaria en la Beca Rita Cetina que ofrece el Gobierno Federal en apoyo a las familias, en donde en la región Centro serán cerca de 40 mil alumnos los que se estarán incluyendo.

En el mes de septiembre iniciará el registro de los alumnos de primaria para incorporarse en este programa, que actualmente beneficia a alumnos de nivel secundaria y preparatoria con una beca de mil 900 pesos bimestrales.

El Delegado de la Secretaría del Bienestar, señaló que la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que a partir del próximo ciclo escolar se extenderá el programa y se incluirá a los alumnos de primaria.

"A partir de este ciclo escolar se incluirá a los niños de primaria, así lo dio a conocer nuestra Presidenta en una de las conferencias matutinas, y ahora solo estamos esperando que dé la luz verde".

En la región Centro son cerca de 38 mil alumnos de primaria, los cuales recibirán la beca a partir de este año.

El delegado mencionó que a partir del mes de septiembre iniciarán los registro en cada uno de los centros educativos, sin embargo dijo que los padres pueden iniciar con el trámite de la "lla-ve" para avanzar el proceso.

"El registro para la beca Rita Cetina para primaria será en septiembre, pero todos los padres pueden ir adelantando el proceso sacando la ´llave´ de acceso al sistema, para ir agilizando el proceso"

Informó que la llave se obtiene en la página oficial de becas, donde también se encuentra un tutorial con las instrucciones, lo que permitirá que al momento de la incorporación en los planteles educativos, todo sea más fácil y ágil.

El apoyo económico asciende a 1,900 pesos bimestrales por alumno, con un complemento de 700 pesos adicionales por un segundo hijo y otros 700 por un tercero, lo que representa un beneficio para la economía familiar.