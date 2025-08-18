Inicia comités nuevo partido

Tras obtener su registro como partido político a nivel estado, el Partido Nuevas Ideas inició la integración de sus comités municipales en Coahuila con miras a la elección del 2026, en la que participará por primera vez sin posibilidad de alianzas.

Durante este fin de semana se tomó protesta a los dirigentes de los comités en Monclova y Frontera, Mundo Amaya y Mario de Luna, respectivamente, en un evento encabezado por el dirigente estatal, Óscar Alberto Cano Jiménez.

Cano Jiménez señaló que tras obtener el registro ante el Instituto Electoral de Coahuila, se inició el trabajo en todo el estado para tener representatividad en cada un de los municipios para el próximo proceso.

Ya se tiene presencia en el 50 por ciento de la entidad y se inicio el trabajo con los comités para tener acercamiento con la ciudadanía.

"Estamos haciendo el trabajo con diez meses de anticipación para llegar bien al proceso electoral de 2026", mencionó al señalar que estarán participando dentro del proceso para la renovación del Congreso del Estado.

Indicó que de acuerdo a la ley, al ser un partido de nueva creación tienen que ir solos en la elección, sin la opción de ir en alianza, por lo que también están trabajando con el fin de encontrar los perfiles para las candidaturas.

De acuerdo con el líder estatal, el partido ya cuenta con presencia en diversos municipios de las diferentes regiones del estado y se trabajará para establecer comités en cada uno de los 38 municipios.

"Tenemos que apurarnos para que no nos agarren los tiempos y cerrar el año bien armados, muy pronto van a escuchar de nosotros y de nuestras propuestas", indicó.