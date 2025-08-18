Va ´Baby Rap´ ante el Juez

El luchador "Baby Rap", fue presentado este domingo ante la autoridad al llevarse a cabo la audiencia inicial en la que se le imputan a Diego "N" los delitos de tentativa de homicidio y lesiones gravísimas, tras la agresión que propinó a Néstor Alejandro Zamora Ledezma, que lo enviaron al hospital.

Este domingo se llevó a cabo la audiencia inicial en el que se establecieron los cargos en su contra, ante los hechos que se registraron, la madrugada del miércoles en la colonia Colinas de Santiago.

Durante la audiencia, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia se reanudará el próximo jueves a las 9 de la mañana, cuando el juez determine la situación jurídica del acusado.

Carlos Alberto Liñán Contreras, abogado de "Baby Rap", explicó que solicitó la ampliación del término para recabar los datos de prueba necesarios y sostener un diálogo con la familia de la víctima.

"Se pidió la duplicidad para poder reunir los datos de prueba, y también para poder hablar con la familia y explorar la posibilidad de un arreglo. De momento es todo lo que se puede comentar", señaló el litigante.

Aunque durante la audiencia no se profundizó en los motivos que ocasionaron la agresión, trascendió que el conflicto entre las partes ya tenía antecedentes.