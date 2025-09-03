Ajustes en la Jornada Laboral de Maxion Inmagusa para Septiembre Generan Preocupación

La empresa Maxion Inmagusa, división Structural Components, anunció ajustes en la jornada laboral de septiembre que afectarán directamente los ingresos de sus empleados, generando preocupación entre las familias que dependen de cada peso.

El calendario oficial indica que los días 5, 8, 9, 6 y 20 de septiembre tendrán paros parciales con pagos que van del 40 % al 80 % del salario, dependiendo del área de trabajo. El personal de cuello blanco podrá tomar algunos días como vacaciones, mientras que áreas productivas como Fabricaciones seguirán laborando normalmente. El sábado 13 de septiembre se pagará al 100 %, mientras que el 15 y 16 de septiembre se toman como vacaciones y festivo oficial.

Los trabajadores expresan su incertidumbre: "Nos dicen cuánto nos van a pagar, pero no alcanza para cubrir la renta, la escuela de los niños ni los servicios. Esto nos deja en una situación complicada", comentó un empleado que prefirió el anonimato. La preocupación es generalizada, sobre todo entre quienes dependen de su salario completo para sostener a su familia.

Recursos Humanos de Maxion explicó que los vales de despensa se pagarán al 100 %, y que el premio de asistencia y puntualidad y el bono de producción serán proporcionales a los días efectivamente trabajados. Sin embargo, para los obreros de áreas de soporte y Largueros, estos recortes representan un golpe directo al bolsillo.

La medida evidencia cómo las decisiones empresariales, aun cuando se negocian con sindicato, impactan de manera inmediata en la vida cotidiana de los trabajadores, generando tensiones y un clima de incertidumbre laboral que se refleja fuera de la planta.

El llamado de Maxion a la comprensión y colaboración de los empleados no ha mitigado la preocupación: familias enteras se preparan para enfrentar un mes donde deberán ajustar gastos, planear compras y priorizar necesidades básicas ante un ingreso reducido.