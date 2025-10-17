Campañas preventivas contra la indigencia en Monclova

Juan Francisco "Hommy" Vielma, quien por años se ha dedicado a rescatar adultos mayores en abandono, advirtió lo anterior, señalando que el problema de las adicciones está creciendo de manera alarmante en el municipio y que, si no se refuerzan las campañas preventivas, el número de personas en situación de calle se incrementará.

"Va a haber muchísima indigencia a causa de la droga que anda de moda. Esperamos que haya más campañas como las que se han hecho hasta hoy, para que al menos disminuya un poco", expresó.

El activista explicó que, mientras antes la indigencia estaba relacionada principalmente con el consumo excesivo de alcohol, ahora el cristal se ha convertido en el principal detonante. Esta sustancia, dijo, no solo destruye familias, sino que deteriora rápidamente la salud mental de quienes la consumen, llevándolos a perder todo vínculo social y terminando en las calles.

Basta recorrer las avenidas y plazas del centro de Monclova para comprobarlo: personas de diferentes edades deambulan solas, algunas en evidente estado de alteración, otras con miradas perdidas, reflejo de una problemática que crece sin freno.

En otro tema, Vielma de León detalló que en la región centro hay al menos 30 adultos mayores que le han solicitado apoyo tras ser abandonados por sus familias. Sin embargo, reconoció que su albergue atraviesa una situación económica complicada.

"Ahorita solo tenemos cinco personas en resguardo. Se nos está haciendo difícil solventar los gastos, por eso pedimos a la gente que se toque el corazón y nos ayude. Hay muchos adultos mayores que no tienen a dónde ir", explicó.