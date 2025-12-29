Carlos Villarreal activa albergue en Monclova ante descenso de temperaturas

Monclova, Coah.- Con el objetivo de brindar refugio y atención a personas en situación vulnerable ante el ingreso del frente frío y el descenso de temperaturas, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal, a través del Departamento de Protección Civil y Bomberos, activó el albergue municipal ubicado en las instalaciones de Bomberos. Estas acciones se realizan con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez, y se suman al trabajo en equipo con el Gobierno del Estado para proteger la salud de las familias monclovenses.

Además de este albergue, se contempla la habilitación de otros espacios en caso de ser necesario, como los CEDIF Norte y Sur, así como los centros Milo Martínez y Salvador Kamar, de acuerdo con la demanda y las condiciones climatológicas.

Como parte de estas acciones, personal de Protección Civil y Bomberos realiza recorridos permanentes por distintos sectores de la ciudad, con el fin de detectar a personas que requieran resguardo y trasladarlas de manera segura a los albergues disponibles. También se brinda apoyo a familias en situación vulnerable mediante la entrega de colchonetas, hule y cobertores.

El alcalde Carlos Villarreal reiteró el compromiso de su administración para actuar de manera preventiva: "Estamos atentos a las necesidades de la población y trabajando de manera coordinada para brindar apoyo oportuno a quienes más lo necesitan durante esta temporada de frío".

Para mitigar los impactos del frente frío, se recomienda a la ciudadanía:

· Evitar la exposición prolongada al frío, principalmente en niñas, niños y adultos mayores.

· Abrigarse adecuadamente y ventilar los espacios al utilizar calentadores.

· No encender braseros o anafres dentro de viviendas cerradas.

· Reportar a personas en situación de calle o que requieran apoyo a los números de emergencia.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma el compromiso de trabajar en equipo con el Gobierno del Estado, monitoreando las condiciones climatológicas y reforzando las acciones necesarias para salvaguardar a la población en espacios seguros.