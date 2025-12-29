Sabinas: Alejandro Torres denuncia cierre de oficina para CURP

SABINAS, COAH.- Alejandro Torres Rocha, persona de la tercera edad, se quedó sin resolver un trámite en la oficina de ventanilla única, al encontrarse totalmente cerrado el palacio municipal, lo cual será posible hasta el próximo 5 de enero.

"Vengo a sacar la CURP y pues la oficina está cerrada, yo no sé por qué", dijo el señor Torres Rocha, visiblemente molesto. El documento era necesario para arreglar un problema con el servicio de agua en su domicilio, y ahora se ve obligado a regresar otro día.

El señor Torres Rocha también aprovechó la oportunidad para dejar una queja sobre el mal estado de las alcantarillas en su colonia. "En mi colonia hay como cuatro alcantarillas tapadas, se me hace que el tubo general está tapado", dijo. A pesar de haber reportado el problema, no ha habido respuesta de las autoridades.

La calle en cuestión es Héroes, entre Altamirano y Gómez Farías, en la colonia Sarabia. El señor Torres Rocha expresó su frustración y molestia por la falta de atención a los problemas de la comunidad. "Que irresponsabilidad de esta gente, la mera verdad que irresponsables", reiteró.

El señor Alejandro Torres Rocha se mostró decepcionado por la falta de tiempo que tiene para andar "vuelta y vuelta" y espera que su queja sea atendida lo antes posible. Ante esta realidad, los ciudadanos reclaman y esperan que las autoridades tomen medidas para resolver los problemas de la colonia Sarabia y otras más.