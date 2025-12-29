María José y Damaris mejoran tras cirugía en Galveston

La pequeña María José y su madre, Damaris, presentan una evolución favorable en su estado de salud luego de haber sido intervenidas este lunes en un hospital de la ciudad de Galveston, donde continúan bajo atención médica especializada.

Azucena Domínguez, tía de la menor, informó que el día de ayer ingresaron ambas a quirófano para ser atendidas debido a las quemaduras que sufrieron; en ambos casos los procedimientos se realizaron sin contratiempos.

Informó que los especialistas reportaron una respuesta positiva al tratamiento, por lo que ambas están mejorando. Indicó que María José ya fue sometida a la cirugía programada y que su recuperación avanza conforme a lo esperado, y ha estado evolucionando favorablemente en su estado de salud.

Respecto a Damaris, la madre, comentó que también muestra una evolución favorable tras la intervención a la que fue sometida por las quemaduras que sufrió, en su brazo izquierdo y espalda, donde recibe atención constante y especializada por parte del personal médico. Comentó que ya está siendo sometida a rehabilitación con ejercicios para reducir la inflamación muscular, favoreciendo su recuperación, donde señaló que hasta el momento no han tenido ninguna complicación con el pago de la atención médica para la madre.

"Hasta ahorita todo está funcionando bien, con el favor de Dios, Damaris está aquí en el mismo hospital, solo que en otra área, está siendo bien atendida y hasta el momento no ha habido problemas para cubrir sus gastos".

La familia señaló que no requieren apoyo adicional por ahora y reiteró su confianza en la evolución positiva de María José y su madre, agradeciendo a la ciudadanía por su preocupación y respaldo durante este proceso.