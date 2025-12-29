Trabajadores de la construcción protestan en Sabinas: exigen respuesta de José Feliciano Díaz Iribarren

SABINAS, COAH.- Un grupo de trabajadores de la construcción se manifestaron frente al palacio municipal, exigiendo que el alcalde José Feliciano Díaz Iribarren autorice el permiso de construcción de una plaza comercial propiedad del empresario Antonio Flores, que fue clausurada el pasado 25 de diciembre.

Sergio Hernández de la Rosa, uno de los trabajadores, expresó su inconformidad y frustración por la situación. "Lo que buscamos es que nos quiten los sellos y nos dejen trabajar", dijo. Los trabajadores instalaron un toldo frente al palacio municipal y se comprometieron a permanecer allí hasta obtener una respuesta.

Hernández de la Rosa reiteró que todos los afectados viven de este trabajo y que la suspensión de la obra les afecta económicamente. "No más que nos reciban, que nosotros vivimos del trabajo", dijo.

El albañil expresó su preocupación por el futuro de su empleo y el de sus compañeros. "Sí nos va a afectar si no nos quitan el sello de clausura, si no nos renuevan", dijo. La manifestación busca llamar la atención del alcalde y lograr una solución para los trabajadores afectados.

La situación sigue tensa en Sabinas, Coahuila, mientras los trabajadores y el empresario esperan una respuesta del alcalde José Feliciano Díaz Iribarren.