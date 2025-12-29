Solensa S.A. de C.V. reclama equipo a AHMSA en Monclova

La crisis jurídica que rodea a Altos Hornos de México (AHMSA) suma un nuevo capítulo: la empresa Solensa S.A. de C.V. presentó un incidente de separación de bienes para recuperar equipo industrial que, afirma, no pertenece a la acerera, pero que permanece dentro de sus instalaciones en Monclova, pese a que AHMSA continúa en concurso mercantil.

La solicitud fue presentada ante la Jueza Segunda de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, dentro del expediente 19/2023-IV, donde el representante legal Miguel Antonio Ortiz Verduzco advierte que Solensa no es acreedora reconocida y que los bienes retenidos están indebidamente integrados a la masa concursal, lo que podría configurar afectación patrimonial y uso no autorizado.

El escrito detalla que en la planta de AHMSA permanecen:

· 2 semirremolques portacontenedores de 40 pies, modelo 2020.

· 2 contenedores cisterna ISO (isotanques) para Gas Natural Licuado (GNL).

· 1 skid de vaporización industrial de 700 m³/hr, con sistema para doble isocontenedor.

La empresa sostiene que la propiedad está plenamente acreditada con facturas, pedimentos, refrendos y contratos, y que incluso el equipo de vaporización está bajo derecho de uso exclusivo mediante arrendamiento, por lo que exige que se retire del control del síndico y de AHMSA.

Solensa solicita que el síndico verifique físicamente cada unidad y confirme si ingresó erróneamente al inventario de AHMSA. De no haber impedimento, pide que se dicte sentencia interlocutoria para ingresar a planta y retirar el equipo, con el argumento de que mantenerlo dentro de la acerera podría vulnerar derechos de propiedad y derivar en responsabilidades legales.

El incidente llega en un contexto donde la acerera arrastra conflictos financieros, adeudos laborales, compromisos con proveedores y expectativas sobre su eventual reactivación. La exigencia de Solensa abre un frente adicional, pues obliga al síndico a pronunciarse y podría derivar en salida de activos que hoy están dentro del perímetro industrial de AHMSA, reduciendo aún más los bienes disponibles en el procedimiento.