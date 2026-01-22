Protección Civil Monclova activa albergue temporal por bajas temperaturas

Ante el marcado descenso de temperaturas previsto para este fin de semana, con valores que podrían ubicarse por debajo de los cero grados centígrados, Protección Civil Monclova activó el albergue temporal ubicado en la Estación de Bomberos, con el objetivo de brindar resguardo y atención a personas en situación de calle y sectores vulnerables.

La dependencia hizo un llamado a la ciudadanía para que reporte de inmediato a personas que se encuentren expuestas a las bajas temperaturas, a fin de poder auxiliarlas oportunamente. Los reportes pueden realizarse a los números 866-635-08-08, directamente en Bomberos, o al 911.

Autoridades informaron que estas acciones se llevan a cabo de manera coordinada con el DIF Municipal, bajo la supervisión del director de Protección Civil, Pedro David Alvarado Flores, y con el respaldo permanente del alcalde, quien se mantiene atento a las necesidades de la población durante la temporada invernal.

Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos reiteraron su compromiso de trabajar de manera preventiva para salvaguardar la integridad de los ciudadanos, especialmente de quienes se encuentran en mayor riesgo ante las condiciones climatológicas adversas.

Protección Civil y Bomberos, trabajando por tu seguridad, Protección Civil Monclova activa albergue temporal ante descenso de temperaturas.