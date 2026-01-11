Familias de Monclova reciben juguetes y despensas en Día de Reyes

Gracias al respaldo de la comunidad y a la organización de la parroquia de San Francisco de Asís, este fin de semana dio inicio la entrega de apoyos con motivo del Día de Reyes, beneficiando a familias de distintos sectores y capillas de Monclova, informó Reynaldo Martínez Rodríguez.

La distribución comenzó en la Capilla del Carmen y se extendió a comunidades como Las Moritas, Explosivos, Divina Misericordia, Estancias San Juan Bautista, Capilla de Los Ángeles, Santísima Trinidad, San Pedro, San Isidro, San Judas Tadeo, así como el comedor San Damián, sumando aproximadamente 12 capillas y sectores, además de la parroquia principal.

Martínez Rodríguez detalló que los voluntarios fueron asignados previamente a cada sector, lo que permitió una entrega ordenada y simultánea. Como parte de esta jornada solidaria, a los niños se les obsequió una piñata, un juguete y su bolsita de dulces, mientras que a los adultos mayores se les entregó una despensa acompañada de un cobertor, como apoyo ante la temporada invernal.

En total, se lograron reunir y distribuir 465 juguetes con bolsitas de dulces, así como alrededor de 120 despensas con cobertor, gracias a donaciones y al esfuerzo conjunto de la comunidad.

El representante parroquial destacó que esta actividad se realiza año con año desde hace más de una década, con el objetivo de llevar alegría a los niños y respaldo a las familias que más lo necesitan. Precisó que, además de las celebraciones de Reyes, la parroquia mantiene de forma permanente la entrega mensual de despensas, con un promedio de 80 apoyos, actividad que continuará en los próximos meses.

"Todo esto es posible gracias a Dios y a la solidaridad de la gente, que siempre responde para llevar una sonrisa y un poco de alivio a quienes más lo necesitan", concluyó.