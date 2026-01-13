Protección Civil Monclova apoya a familias vulnerables con albergues

Elementos de Protección Civil Monclova crean conciencia entre familias del oriente y sur de Monclova y que habitan en viviendas construidas con cartón, lámina, madera y plásticos, sobre la importancia de resguardarse en albergues temporales para evitar riesgos a su salud y su vida.

Las brigadas, encabezadas por el director de la dependencia, Pedro Alvarado, visitaron diversos sectores considerados vulnerables, donde dialogaron directamente con las familias y les proporcionaron el número telefónico de Protección Civil, a fin de que puedan solicitar apoyo o traslado a un albergue en caso de requerirlo.

El funcionario informó que, de acuerdo con el censo realizado por la dependencia, se tiene un registro aproximado de 180 personas en situación de vulnerabilidad, quienes enfrentan distintas necesidades, principalmente relacionadas con las condiciones de sus viviendas.

Alvarado señaló que, aunque muchas familias han solicitado madera, hules y cobertores, estos apoyos se les han estado proporcionando; sin embargo, recalcó que la recomendación principal es hacer uso de los albergues durante las noches más frías. "También verificamos las casas, reparamos las lonas o buscamos la manera de resguardarlos mejor, y si ellos aceptan, los trasladamos a un albergue", explicó.

Durante los recorridos, dos adultos mayores y una menor de edad solicitaron apoyo directo. Aunque no optaron por el traslado a un albergue, Protección Civil aseguró que hará todo lo posible por ayudarlos a mejorar las condiciones de su vivienda, para reducir los riesgos ante las bajas temperaturas.

Entre las colonias visitadas se encuentran Oro, Moritas, Posada del Sol y Colinas de Santiago, zonas donde se concentra un mayor número de familias en condiciones precarias. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que, ante cualquier emergencia o necesidad, se comuniquen con Protección Civil y acepten el apoyo disponible, priorizando siempre la seguridad y el bienestar de las personas más vulnerables.