Limbar Valdez reta a Antonio Flores en el Congreso de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Limbar Valdez, excandidato del Partido Verde Ecologista de México a la alcaldía de Saltillo, se presentó este martes en el Congreso del Estado para lanzar un desafío público al diputado local Antonio "Tony" Flores, luego de una serie de señalamientos y provocaciones previas difundidas en redes sociales.

Durante su visita al recinto legislativo, Valdez realizó un acto simbólico al colocar una cobija sobre la curul que corresponde al legislador del Partido del Trabajo, en lo que describió como una crítica a su ausencia.

¿Por qué no asistió Antonio Flores?

De acuerdo con el propio Valdez, Flores no acudió al Congreso al no formar parte de la diputación permanente y, además, habría solicitado una orden de restricción en su contra.

Desde el pleno, el excandidato grabó un video en el que acusó al diputado de evitar un encuentro directo y lo retó a enfrentarlo cara a cara.

Amenazas y responsabilidades

En su mensaje, Valdez utilizó un tono confrontativo, asegurando que no teme al legislador y reiterando que su presencia en el Congreso tenía como objetivo demostrarlo públicamente.

Valdez también afirmó que recibió amenazas a través de llamadas telefónicas y mensajes provenientes de perfiles falsos, por lo que responsabilizó directamente a Tony Flores de cualquier situación que pudiera poner en riesgo su integridad o la de su familia.

Finalmente, adelantó que continuará con sus actividades políticas y que este miércoles se presentará en el municipio de Múzquiz para reiterar su postura.