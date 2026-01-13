Trabajar en el frío también es resistir

Entre el frío de la mañana y la incertidumbre de no saber si habrá clientes, Aurelio Monañez Castillo acomoda su cajón de bolear en la plaza Alonso de León en la Zona Centro.

Tiene 64 años, y aunque los días helados ahuyentan a la gente y con ello el trabajo, asegura que quedarse en casa es todavía peor. "Con el tiempo como está se merma el trabajo, la gente no sale por el frío. Cuando está nublado, que no llueva, estando bien el clima, la gente se mueve para todos lados y es cuando nos sale más trabajo", relata el bolero, acostumbrado a leer el clima como quien lee el destino del día.

El oficio de bolero es su única fuente de ingreso, el trabajo del que ha vivido durante 48 años y con el que ha sacado adelante a su familia. "En la casa uno no saca nada, y aquí sale algo, y no falta que me pueda llevar a la casa", dice con sencillez, mientras espera a que alguien se acerque a lustrar sus zapatos.

Aurelio cobra 40 pesos por boleada, una cantidad que contrasta con los recuerdos de sus inicios, cuando el servicio costaba apenas 50 centavos. "Con los pesos alcanzaba para mucho", recuerda, al comparar aquellos tiempos con el presente, donde cada moneda cuenta. Aun así, explica que, con esfuerzo, 500 pesos bien administrados permiten llevar a casa un hueso con carne y algunos alimentos para completar la comida.

Su jornada inicia alrededor de las 10 de la mañana y concluye cerca de las 7 de la tarde, cuando la oscuridad lo obliga a retirarse. Gran parte de su vida ha transcurrido en esa plaza, testigo silencioso de los años, de la gente que va y viene, y de otros boleros que llegan: algunos desisten, otros se quedan y algunos más se marchan en busca de algo distinto.

A pesar del frío, de la falta de trabajo y del paso del tiempo, Aurelio sigue ahí, firme, porque para él, salir a la plaza es más que trabajar: es resistir, es no rendirse y es la esperanza diaria de regresar a casa con algo entre las manos.