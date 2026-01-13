Entrega oficial de la Ciudad Judicial de Saltillo programada para el 27 de enero

SALTILLO, COAH.- El Magistrado Presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, informó que la Ciudad Judicial de Saltillo será entregada oficialmente el próximo 27 de enero a las 12:00 horas, en un evento que será encabezado por el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas.

El mismo día, explicó, se llevará a cabo la presentación del informe del Tribunal Superior de Justicia correspondiente al año 2025, así como la inauguración formal de este nuevo complejo judicial, a partir de lo cual comenzará un proceso gradual de traslado de las distintas áreas del Poder Judicial hacia las nuevas instalaciones.

Detalles confirmados

Mery Ayup detalló que a partir del mes de febrero se trabajará con un cronograma de mudanza, iniciando con las áreas técnicas y administrativas, para posteriormente continuar con justicia laboral, seguida de las áreas mercantil, civil y familiar.

Indicó que en la Ciudad Judicial laborarán alrededor de 800 personas, además de recibir diariamente a más de mil ciudadanos, quienes acuden a realizar trámites o atender procesos legales. El edificio cuenta con 14 mil metros cuadrados de oficinas, diseñadas para concentrar a gran parte del equipo del Poder Judicial del estado.

Impacto en la comunidad

En el complejo estarán ubicados el Centro de Evaluación Psicosocial, la Defensoría Pública, el área de Mediación, el Órgano de Administración, la Secretaría Técnica, el Archivo, así como oficinas de conciliación y juzgados, con el objetivo de brindar una atención integral a la ciudadanía.

El Magistrado Presidente subrayó que toda la justicia civil, familiar, mercantil y laboral quedará concentrada en un solo espacio, lo que representará un beneficio directo para la población de la Región Sureste, principal usuaria de estos servicios.

Añadió que en el actual Palacio de Justicia permanecerán los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Disciplinario.

Ahorro significativo

Finalmente, destacó que con la puesta en marcha de la Ciudad Judicial se generará un ahorro superior a los 9 millones de pesos en rentas y gastos fijos de diversos inmuebles, recursos que serán reinvertidos en el fortalecimiento del propio Poder Judicial de Coahuila.