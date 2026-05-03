Alberto Medina anuncia 13 nuevas pensiones en Coahuila

El Gobierno Municipal proyecta otorgar 13 nuevas pensiones durante este año, sumadas a las 17 que se entregaron en 2025, lo que colocaría a la actual administración como una de las que más ha cumplido con este derecho laboral.

El secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina, informó que la decisión se basa en un análisis financiero y un estudio actuarial que permite garantizar la viabilidad de los recursos.

Explicó que, además de las jubilaciones por antigüedad, también se consideran pensiones derivadas por fallecimiento de trabajadores, en las que el beneficio se transfiere a viudas o viudos.

Detalló que el Municipio mantiene finanzas sanas, con cifras positivas al cierre de marzo, lo que ha permitido avanzar en este rubro sin comprometer la estabilidad económica.

No obstante, subrayó que el número de pensiones está regulado por un estudio que evita afectar el fondo disponible.

En lo que va del año, se ha otorgado una pensión nueva, mientras que otras corresponden a bajas por defunción. Aún existe margen para concretar alrededor de 12 más en el transcurso del año.

Medina añadió que el proceso se realiza en coordinación con el sindicato, priorizando a trabajadores con mayor antigüedad o en condiciones de salud vulnerables, quienes ya cumplen con los requisitos de edad y años de servicio.

Finalmente, destacó que, a diferencia de administraciones anteriores, el actual gobierno ha logrado ampliar el número de pensiones sin afectar las finanzas municipales, manteniendo un equilibrio entre el cumplimiento de derechos laborales y la estabilidad presupuestaria.