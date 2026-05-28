Eventos de cierre de campaña en Coahuila comienzan este domingo

Candidatos a diputados locales ya solicitaron permisos ante el Ayuntamiento para la realización de sus eventos de cierre de campaña, los cuales se llevarán a cabo a partir de este domingo. El secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina, informó que hasta el momento son tres los partidos políticos que han presentado sus solicitudes de manera formal: Morena, Nuevas Ideas y Movimiento Ciudadano.

Añadió que también se tiene conocimiento de que el PRI realizará su evento, aunque este se prevé en una colonia de la ciudad.

Explicó que actualmente las autoridades municipales revisan que no exista coincidencia en horarios y sedes entre los distintos eventos, priorizando a quienes hayan realizado su solicitud primero. "Lo único que cuidamos es que no sean en el mismo lugar y a la misma hora", puntualizó.

Entre los espacios solicitados destacan la Plaza del Magisterio, la plaza principal y un área pública en el sector Praderas, lugares que tradicionalmente concentran este tipo de actividades políticas.

Medina señaló que no existe un límite específico para solicitar permisos, sin embargo, recomendó a los partidos hacerlo con al menos 24 horas de anticipación y mediante oficio, con el fin de evitar contratiempos o saturación de espacios.

De acuerdo con la información disponible, los eventos de cierre iniciarán el próximo domingo y continuarán durante lunes, martes y miércoles, siendo este último día la fecha límite hasta las 12 de la noche.

En materia de seguridad, el funcionario indicó que ningún partido ha solicitado apoyo de manera formal; no obstante, el Ayuntamiento coordina de forma preventiva con Seguridad Pública para resguardar el orden, especialmente en temas de vialidad y protección de los asistentes.

"Cada vez que se presta una plaza para un evento, se da aviso a Seguridad Pública para que esté al pendiente, no solo de los candidatos, sino de todos los ciudadanos que acuden", concluyó.