Laura Elba López pide más seguridad en juegos infantiles tras tragedia

Entre preocupación y esperanza, padres de familia y abuelos de alumnos de kínder ven en las inspecciones a juegos infantiles una oportunidad para evitar tragedias y garantizar espacios seguros para los menores.

Laura Elba López, abuela de un alumno del jardín de niños José Clemente Orozco, en el oriente de la ciudad, señaló que el plantel tiene más de 20 años de antigüedad, por lo que varios juegos presentan desgaste.

Explicó que, aunque las estructuras están bien instaladas, factores como la lluvia y el paso del tiempo provocan que se aflojen y oxiden, por lo que requieren mantenimiento constante. Incluso, indicó que su esposo fue contratado para revisar posibles riesgos en las áreas.

Si bien consideró adecuado el acordonamiento como medida preventiva, se manifestó en contra de retirar por completo los juegos, al señalar que son necesarios para la recreación infantil. En su lugar, propuso reforzar la vigilancia por parte de maestros, personal y padres de familia.

Asimismo, sugirió la siembra de árboles en los planteles para generar sombra, ante las altas temperaturas que podrían afectar a los menores.

Estas acciones se dan luego de la tragedia ocurrida el pasado lunes en el kínder “María Elena Chanes”, en la colonia Cañada Sur, donde falleció el alumno Ian Gael en el área de juegos.