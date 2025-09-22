Invitan en Monclova a aprovechar el Mes del Testamento con descuento del 50%

Monclova, Coah.- El Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal invita a la ciudadanía a aprovechar durante septiembre el programa del Mes del Testamento, que ofrece un descuento del 50 % en el trámite, además de asesoría jurídica gratuita, en coordinación con el Colegio de Notarios de Monclova, que encabeza la Lic. Hilda Ríos. El objetivo es dar certeza jurídica a las familias de Monclova mediante un proceso accesible y confiable.

Con esta iniciativa, respaldada por el gobernador Manolo Jiménez, se fortalecen la prevención y la tranquilidad familiar, garantizando que más monclovenses cuenten con la seguridad de proteger su patrimonio.

Los requisitos para realizar el trámite son:

· Copia de INE

· Acta de nacimiento del testador(a)

· Copia de acta de nacimiento de herederos y/o tutor testamentario

Los módulos de atención estarán disponibles en los siguientes puntos y horarios:

· CEDIF Norte (lunes)

· Presidencia Municipal (martes)

· CEDIF Sur (miércoles)

· DIF Monclova (lunes y jueves)

· Casa Meced (viernes)

De 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que gracias al trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, es posible acercar este beneficio a la ciudadanía. "Nuestro compromiso es seguir construyendo un municipio donde las familias tengan la certeza jurídica y la tranquilidad de proteger su patrimonio", señaló.

El Gobierno Municipal, en coordinación con el Gobierno del Estado, refrenda su compromiso de seguir impulsando programas accesibles y acciones que fortalezcan la confianza y la seguridad jurídica de las familias monclovenses.