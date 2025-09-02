Compromiso del Alcalde de Monclova: Mejoras en Educación y Climatización

El alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó el arranque del ciclo escolar 2025-2026 en la Escuela Moderna Venustiano Carranza T.V., donde entregó paquetes de útiles escolares y equipos de climatización como parte de las estrategias educativas y sociales implementadas en el municipio en coordinación con el Gobierno del Estado.

El edil estuvo acompañado por Abraham Segundo González, Coordinador Regional de Servicios Educativos, y juntos pusieron en marcha el nuevo ciclo escolar en un ambiente de entusiasmo entre alumnos, padres de familia y docentes.

Dentro del programa "Mejora Coahuila, Impulso Educativo", Villarreal Pérez entregó de manera simbólica paquetes de útiles escolares para cada estudiante, además de un minisplit de dos toneladas, esto como parte del Plan de Inversión "Prendamos Monclova", que busca fortalecer la infraestructura escolar.

"Nos dimos cuenta de la necesidad de renovar los equipos de climatización y, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, realizamos la entrega de minisplits a instituciones desde jardín de niños hasta secundaria. Este compromiso lo refrendamos para continuar con entregas en los ciclos 2026-2027 y 2027-2028", señaló el alcalde.

Asimismo, destacó el respaldo de regidores en la aprobación de este plan, que representa una inversión significativa para garantizar mejores condiciones de estudio a niñas y niños de Monclova.

"Con acciones como estas seguimos fortaleciendo la educación y el bienestar de nuestras niñas y niños", puntualizó Villarreal Pérez, al remarcar que la educación es una prioridad en su administración.