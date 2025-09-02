Más de 200 vacantes disponibles en SNE gracias a empresas

Este miércoles la empresa Denso Air System realizará una jornada de contratación en el Servicio Nacional del Empleo para cubrir 20 vacantes disponibles en áreas como chofer, operario y técnico en servicios.

La coordinadora regional de SNE Edna Heredia Alarcón mencionó que continúan con el acercamiento con las empresas para que se oferten las vacantes con las que cuenta, donde se ha tenido buena respuesta.

Durante la semana pasada se ofertaron más de 200 vacantes en 15 empresas y esta semana se tienen otras alternativas para que la población que está en busca de un empleo pueda colocarse.

"El compromiso del Gobernador es mantener el acercamiento con las empresas y acercar las vacantes que se tengan, así sean dos, tres o más, pero dar a conocer a la población las oportunidades".

El día de ayer se tuvo la presencia de la empresa ARRI que ofreció 10 vacantes en áreas específicas como mandriladores, operadores de CNC y operadores generales, en donde acudieron 15 personas.

Este miércoles se tendrá la presencia de la empresa Denso ofreciendo 20 vacantes en sus diferentes áreas.

La jornada se desarrollará de 10 de la mañana a las 12:30 del mediodía en las oficinas del SNE, por lo que invitan a la población para que acudan.

Señaló que se busca llevar semanalmente ofertas de empleo, por lo que invita a la gente a estar atentos de las convocatorias para que acudan y se registren.