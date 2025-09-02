Padre pide ayuda para encontrar a su hija desaparecida

Padre de familia denuncia a su ex pareja por sustracción de menores y pide el apoyo de la población para localizar a la pequeña Esmeralda Yarelsi de tan solo 5 años, de quien él tiene la custodia y se la llevaron a Nuevo León.

Leonardo Córdova Chaires es el desesperado padre que dijo que ya acudió a diferentes dependencias en Monclova y Nuevo León para pedir apoyo para recuperar a la pequeña y garantizar su seguridad.

Señaló que en 2022 se separó de su ex pareja Nancy Yanet Herrera Ramos, quien tenía un problema de adicciones. Tras solicitar el divorcio, pidió la custodia de su hija de 2 años en ese entonces, al representar un riesgo el entorno en el que vivía.

“Su abuela le daba clonazepam en el biberón para que se durmiera y le daban cerveza, lo que ocasionó problemas de comportamiento, y todo eso quedó en el expediente cuando le pedí la custodia”.

Su expareja no se opuso y le entregó a la niña; posteriormente, ella se fue a vivir a Nuevo León con su actual pareja y en marzo de este año volvió a Monclova para ver a la niña y se la llevó.

“Ellas estaban en la casa en el Fraccionamiento Moderno, yo me fui a trabajar en una construcción que tengo y cuando regresé ya no estaba”.

Mencionó que tuvo conocimiento de que hace un mes su expareja fue agredida e ingresó a un refugio para mujeres violentadas, donde presume que está con la niña y otros tres hijos que tiene de diferentes parejas.

Señaló que la institución no le da información, por lo que pide el apoyo a la población que tenga conocimiento de dónde está su hija.

“Mi inquietud es que esté pasando lo mismo que pasaba antes, aquí estaba en la escuela y le di un buen ambiente de vida, yo quiero recuperarla, yo no quiero a su mamá para nada, yo sólo quiero recuperar a mi hija”, indicó.