Posible mediación en causa penal 520/2024 por fraude en cuantía media

La audiencia intermedia correspondiente a la causa penal 520/2024, en la que Oscar "N" figura como imputado por el delito de fraude en cuantía media, fue diferida este martes a petición de la defensa, luego de que el asesor jurídico de las víctimas no se presentara y que el abogado defensor solicitara tiempo para conocer a fondo la carpeta de investigación.

Durante la diligencia se informó que el pasado 7 de agosto el asesor jurídico compareció a audiencia y fue debidamente notificado para asistir a esta última sesión, sin embargo, no acudió ni justificó su ausencia, motivo por el cual el juez ordenó una multa económica en su contra.

La defensa del imputado, quien recientemente fue asignado al caso por medio de la Defensoría Pública, pidió el diferimiento con el argumento de que aún no ha revisado a fondo la carpeta de investigación. Asimismo, manifestó que su representado tiene la intención de buscar una salida alterna al proceso penal.

Ante ello, el abogado solicitó al juez canalizar el caso a la unidad de medios alternos del Poder Judicial, con el propósito de alcanzar un posible acuerdo con la parte afectada. La audiencia de mediación fue programada para el próximo 9 de septiembre a las 11:00 de la mañana.

Se advirtió que, si no se concreta un acercamiento entre el imputado y las víctimas, las audiencias podrían continuar aplazándose, lo cual entorpecería el avance del procedimiento judicial.