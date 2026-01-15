Carlos Villarreal reafirma su compromiso con Monclova: no buscará otro cargo

Al comenzar a tomar fuerza el ambiente político rumbo a la renovación del Congreso del Estado, el alcalde Carlos Villarreal Pérez descarta dejar la alcaldía de Monclova y tener aspiraciones a otros cargos políticos, al asegurar que su compromiso es plenamente con la ciudadanía de Monclova que lo eligió.

Al ser cuestionado sobre una posible participación en la próxima contienda electoral, el edil respondió que su prioridad es cumplir la encomienda que le fue otorgada por las familias de Monclova.

"No, no, nosotros estamos completamente abocados en servir a Monclova, que fue la encomienda que tengo de parte de la ciudadanía. Seguiremos trabajando por lo que nos eligieron, que es Monclova, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, así como con todas las instancias federales y estatales", expresó.

Villarreal Pérez destacó que, gracias a este trabajo conjunto, se han logrado concretar proyectos importantes que no estaban contemplados anteriormente, por lo que reiteró que el objetivo es "buscar el cómo sí" para seguir beneficiando a la población y fortalecer el desarrollo diario de la ciudad.

Esta declaración se da después del anuncio de algunos ajustes administrativos en el Ayuntamiento, específicamente en la Dirección de Derechos Humanos y en el área de Justicia Cívica.

El alcalde explicó que los funcionarios que ocupaban dichas áreas recibieron nuevas encomiendas dentro del Gobierno del Estado, por lo que únicamente se procedió a suplir esos espacios.

Asimismo, aclaró que por el momento no se tienen previstos más cambios dentro de la administración municipal, salvo que se acerque el proceso electoral y algún director o regidor manifieste su intención de participar en la contienda, situación que hasta ahora no se ha presentado.

Con ello, el alcalde reiteró que su administración se mantiene enfocada en la continuidad de los proyectos y en el trabajo institucional a favor de Monclova.