Padres por la Verdad denuncian estrategias legales en Coahuila

SALTILLO, COAHUILA.- Padres que enfrentan procesos de separación y conflictos por la convivencia con sus hijos acudieron al Palacio de Justicia del Estado de Coahuila para exponer lo que consideran fallas graves en la forma en que se aplican las leyes familiares.

Integrantes del colectivo Padres por la Verdad sostuvieron un encuentro con autoridades estatales para visibilizar un problema que, afirman, afecta directamente a niñas, niños y adolescentes.

Durante la reunión, el colectivo señaló que algunas madres recurren a denuncias por presunta violencia familiar como una estrategia para generar antecedentes legales que dificulten o impidan la convivencia padre-hijo.

De acuerdo con los denunciantes, estas acusaciones suelen derivar en medidas inmediatas sin una investigación exhaustiva previa.

Emanuel Robles Rodríguez, integrante del colectivo, explicó que basta la presentación de una denuncia para que se impongan restricciones al padre señalado, lo que —dijo— rompe con el principio de presunción de inocencia.

Añadió que, posteriormente, estos registros son utilizados en juzgados familiares como si se tratara de resoluciones firmes, aun cuando no exista una sentencia definitiva.

Otro de los puntos expuestos fue la renovación constante de órdenes de restricción. Según Robles Rodríguez, al concluir una medida de este tipo, se promueve una nueva sin que el Ministerio Público realice una indagatoria de fondo. Esta dinámica, afirmó, prolonga la separación y afecta no solo a los padres, sino también a los hijos y al entorno familiar más amplio.

El impacto, subrayó el colectivo, trasciende el ámbito legal. Robles Rodríguez sostuvo que la obstrucción parental tiene consecuencias severas en la salud emocional de los padres, muchos de los cuales presentan cuadros de depresión.

Asimismo, advirtió que la separación prolongada de uno de los progenitores puede generar problemas emocionales y sociales en los menores a largo plazo.

Como resultado del encuentro, los integrantes de Padres por la Verdad informaron que se acordó iniciar mesas de trabajo con diversas instancias, entre ellas la Fiscalía, Pronif, DIF, CAIF y juzgados familiares. El objetivo es revisar protocolos y garantizar que las decisiones se tomen con base en investigaciones completas y priorizando el interés superior de la niñez.

Finalmente, el colectivo insistió en que la problemática no debe abordarse desde una perspectiva de género, sino como un tema de derechos de la infancia y de justicia familiar, en el que se garantice la convivencia equilibrada con ambos progenitores.