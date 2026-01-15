Monclova albergará el Torneo Estatal de Fútbol con 31 equipos participantes

Con el objetivo de seguir posicionando a Monclova como un referente regional en turismo deportivo, el alcalde Carlos Villarreal presentó dos importantes torneos de fútbol que se llevarán a cabo en la ciudad bajo la convocatoria de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), acciones que se realizarán con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Del viernes 16 al domingo 18 de enero, Monclova será sede del Torneo Estatal de Fútbol, en el que participarán 31 equipos y más de 600 jugadores provenientes de Acuña, Piedras Negras, Monclova, Ramos Arizpe, Saltillo y Torreón. Las categorías en competencia serán Infantil Sub-11, Juvenil Sub-14 y Sub-16.

Los equipos campeones de cada categoría obtendrán su pase al Torneo Nacional de Fútbol que, en la categoría Sub-16 se realizará también en Monclova del 27 de marzo al 1 de abril de 2026, fortaleciendo la proyección de la ciudad como anfitriona de competencias deportivas de alto nivel.

El anuncio se realizó en rueda de prensa, en la que acompañaron al alcalde el presidente de la Asociación de Fútbol de Coahuila, Juan Elizalde, y el director de Deportes del municipio, Daniel Morales, quienes destacaron la relevancia de estos eventos para el desarrollo deportivo y económico de la región.

Estas acciones forman parte del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado, en conjunto con la Secretaría de Turismo, encabezada por Cristina Amezcua, y el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, dirigido por Antonio Cepeda Licón, consolidando una estrategia que integra el deporte, la actividad turística y la derrama económica.

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal destacó que el turismo deportivo es una de las palancas clave para el desarrollo de la ciudad. "Gracias al trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, hoy Monclova sigue creciendo como sede de grandes eventos deportivos. Estos torneos generan movimiento económico, promueven el deporte entre niñas, niños y jóvenes, y fortalecen la imagen de nuestra ciudad a nivel estatal y nacional", subrayó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado para impulsar el deporte, fortalecer la economía local y consolidar a Monclova como una ciudad competitiva, activa y con capacidad para albergar eventos de gran impacto.