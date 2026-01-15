Conoce los ahorros del transporte aéreo

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- En un contexto donde el inicio de año suele traer incrementos en diversos servicios, el Aeropuerto Internacional de Saltillo se ha posicionado como una alternativa cada vez más atractiva para quienes necesitan viajar a la Ciudad de México, ya que actualmente es posible volar a un costo menor que trasladarse vía terrestre.

De acuerdo con la información disponible en la plataforma de VivaAerobus, los pasajeros pueden elegir entre distintas opciones de servicio según sus necesidades. En la modalidad más básica y con horarios accesibles por la tarde, es posible realizar un viaje redondo por aproximadamente 2 mil 100 pesos, cantidad que ya incluye los impuestos aeroportuarios.

Este costo representa un ahorro significativo si se compara con el transporte terrestre. Líneas de autobuses que operan desde Saltillo y Ramos Arizpe ofertan boletos sencillos hacia la capital del país con precios que oscilan entre los mil 400 y mil 600 pesos, lo que implica que un viaje redondo puede superar fácilmente los 3 mil pesos.

Además del factor económico, los viajeros destacan la comodidad y el ahorro de tiempo que representa el transporte aéreo, ya que el trayecto en avión se reduce a poco más de una hora, frente a las 12 o hasta 14 horas que puede durar el recorrido por carretera.

Esta combinación de precios competitivos, menor tiempo de traslado y mayor confort ha impulsado un mayor interés por el uso del aeropuerto local, fortaleciendo su papel como una opción viable y conveniente para los habitantes de la región sureste de Coahuila que requieren trasladarse a la Ciudad de México.