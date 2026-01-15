Tres docentes separados de sus funciones por acusaciones

El coordinador de la Región 3 de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Arturo Almaguer confirmó que, actualmente, se mantienen abiertas investigaciones contra al menos tres docentes señalados por presuntos abusos relacionados con menores de edad.

Siguiendo los protocolos de seguridad establecidos, los implicados han sido separados de sus funciones frente a grupo de manera inmediata para facilitar el proceso de indagatoria y garantizar la protección de los estudiantes.

El representante sindical enfatizó que el retiro del cargo no implica una sentencia de culpabilidad, sino una medida preventiva necesaria mientras se deslindan responsabilidades. "Los protocolos marcan separar al presunto responsable de la función y se hace una investigación. Se tiene que proteger al menor, pero también al compañero por si se tratara de una agresión o acusación falsa", señaló el coordinador.

La resolución de estos casos se trabaja de manera coordinada entre diversas instancias para asegurar un veredicto justo y basado en evidencias. El proceso incluye: Investigación educativa: Realizada por las autoridades escolares correspondientes. Vía ministerial: Participación de autoridades municipales y ministeriales en caso de denuncias legales. Pruebas periciales: Recolección de pruebas, entrevistas y evaluaciones psicológicas tanto para los menores como para los señalados.

El sindicato reiteró que, de resultar verdaderas las acusaciones, se procederá a la baja definitiva de los trabajadores. Por ahora, los tres casos mencionados permanecen bajo estricta revisión de las autoridades competentes.