Alcalde Carlos Villarreal Pérez entrega obra deportiva en Monclova

Como parte del Plan de Inversión "Prendamos Monclova", el alcalde Carlos Villarreal Pérez entregó la obra de rehabilitación de una cancha deportiva en la colonia 5 de Abril, una obra largamente esperada por los vecinos del sector.

La nueva infraestructura deportiva se ubica en la Avenida Constitución esquina con Calle Fresno, y representa una inversión total de $1,877,890.17 pesos, destinada a brindar a niños, jóvenes y familias un espacio digno para convivir, activarse y desarrollarse en valores.

Durante el evento inaugural, el presidente Municipal estuvo acompañado por funcionarios, entre ellos Roberto Plata Haro, Regidor de Obras Públicas; Esra Ibn Cavazos, Coordinadora de Mejora; José Alberto Medina, secretario del Ayuntamiento; Juan de Dios Valenciana, director de Obras Públicas; Yolanda Ríos, Coordinadora de Sector Mejora Coahuila; y David Arrollo, Coordinador de Zona Mejora Coahuila.

Erika Hernández Ávila, vecina beneficiaria, agradeció al alcalde por la realización de esta obra, la cual calificó como "muy anhelada", ya que por años ese espacio permaneció en el olvido.

"Hoy los niños tienen un lugar donde jugar y crecer con valores, gracias a esta administración que supo recuperar y transformar este espacio", expresó.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que esta obra es una muestra del compromiso que su gobierno tiene con todas las colonias de Monclova, y reafirmó que continuarán entregando infraestructura de calidad bajo el ambicioso plan de inversión municipal.

"Estamos transformando Monclova. La inversión proyectada para este 2025 dentro del programa ´Prendamos Monclova´ asciende a 420 millones de pesos, lo que permitirá seguir impulsando el desarrollo y bienestar de las familias", concluyó el edil.