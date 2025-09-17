Festival cultural 'El Sendero de Hidalgo' culmina con la entrega del recinto carcelario de Hidalgo y Costilla

Con un emotivo acto lleno de historia y cultura, el alcalde Carlos Villarreal Pérez, acompañado por José Francisco Aguilar Moreno, director del INAH en Coahuila, inauguró el recinto carcelario donde estuvo preso el padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, al interior del Museo Coahuila y Texas.

La apertura de esta sala marcó el cierre del festival cultural y artístico "El Sendero de Hidalgo", que durante varios días ofreció conferencias, presentaciones artísticas y eventos históricos.

La jornada final incluyó la entrega oficial de este espacio histórico y la puesta en escena de la obra "Crónicas de los Mártires de la Independencia".

El Museo Coahuila y Texas también fue restaurado, el cual fue el antiguo hospital real de la provincia de Santiago de la Monclova, edificio histórico donde el cura Hidalgo estuvo recluido tras ser emboscado en Acatita de Baján.

Las labores de renovación fueron supervisadas y autorizadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que además brindó asesoría técnica para garantizar la conservación del patrimonio.

El alcalde Villarreal Pérez destacó que este es el primer gran proyecto de conservación para el museo, resultado de la suma de voluntades y del compromiso de su administración para preservar la memoria histórica de Monclova.

"Este espacio no solo revive un pasaje crucial de nuestra independencia, sino que también fortalece nuestra identidad y promueve el turismo cultural en la región", expresó el edil.

Con esta inauguración, el Museo Coahuila y Texas se consolida como un referente histórico y cultural, recordando a las nuevas generaciones la trascendencia de Hidalgo y los héroes que dieron libertad a México.