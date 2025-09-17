AHMSA: negociación de bienes con Sindicato Democrático

Tras el anuncio de que los bienes de Altos Hornos de México (AHMSA) deberán venderse en paquete con sus filiales sindicales, Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Nacional Democrático, manifestó que la organización buscará que las capillas y demás inmuebles que han estado bajo su manejo sigan operando en beneficio de los trabajadores.

Leija explicó que los bienes, entre ellos capillas sindicales, cooperativas y parques recreativos, aunque estuvieron en comodato, pertenecen a la empresa y por lo tanto forman parte del proceso de venta integral de AHMSA. “Esos inmuebles son propiedad de Altos Hornos de México. Estuvieron en comodato, es cierto, pero al venderse la empresa todo se va en paquete, incluyendo unidades como Hércules y La Perla”, señaló.

Respecto a las capillas sindicales que continúan en operación, subrayó que será necesario negociar con la nueva administración de AHMSA para definir su continuidad. “Nosotros seguimos acreditados como titulares del contrato colectivo, y tendrá que haber una negociación con quien venga a ocupar la empresa sobre en qué condiciones van a quedar esos bienes. Ojalá se mantenga la disposición de ayudar a la gente y conservar prestaciones que siempre fueron necesarias. Las capillas deben seguir operando, quede quien quede”, dijo.

El dirigente sindical reiteró que la postura del Sindicato Democrático es mantener el contrato colectivo de trabajo con el nuevo propietario, con el fin de dar continuidad a los servicios y espacios que históricamente han estado vinculados a los trabajadores.

“Seguimos trabajando, esa es la encomienda del sindicato”, concluyó Leija Escalante.