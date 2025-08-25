Alcalde Carlos Villarreal Pérez da inicio a pavimentación en Monclova

El alcalde de Monclova Carlos Villarreal Pérez dio inicio a la obra de pavimentación en la calle Agustín Millán, de la colonia Buenos Aires, con una inversión de 1.2 millones de pesos, como parte del Plan de Inversión "Prendamos Monclova".

El regidor de Obras Públicas, Roberto Plata, detalló que los trabajos consisten en la pavimentación asfáltica de mil 694 metros cuadrados, aplicación de 254 metros cúbicos de material de calidad para base de pavimento, 4 mil 330 litros de emulsión asfáltica, 85 metros cúbicos de carpeta asfáltica en caliente y la construcción de 180 metros lineales de concreto hidráulico.

En representación de los vecinos, Modesta Méndez Soto agradeció la obra tras más de seis décadas de espera.

"Me siento muy contenta, para nosotros esta obra significa mejorar nuestra vida diaria; aquí caminamos, aquí juegan nuestros niños y nietos. Tener una calle pavimentada era nuestro sueño que empieza a hacerse realidad. Esta obra significa más seguridad, menos lodo, menos tierra y mejor calidad de vida", expresó.

Durante su mensaje, el alcalde resaltó que la obra representa una mejoría directa para la calidad de vida de las familias.

"En cada calle y colonia hay algo que avanzar, en todos los sectores estamos haciendo algo desde el primer año con el Plan de Inversión Prendamos Monclova", subrayó Villarreal Pérez.