Alcalde Carlos Villarreal Pérez y Fiscal General lideran reunión de seguridad en Coahuila

Con el firme propósito de reforzar el modelo de seguridad que impulsa el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde Carlos Villarreal Pérez y el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, encabezaron la reunión del Consejo de Seguridad Regional Centro–Desierto, donde participaron alcaldes y mandos policiacos de los diferentes niveles de gobierno.

El encuentro dio inicio con la lista de asistencia, seguida del desahogo de la orden del día, en la que se abordaron los puntos de acuerdo para su análisis y aprobación.

Entre los temas tratados destacó el informe de actividades de la Academia Regional, presentado por Jorge Garza Clavillo, director del C2, quien detalló los avances y compromisos en materia de exámenes de control y confianza aplicados a los elementos que formarán parte de las corporaciones municipales de policía en la región.

Asimismo, el director de Seguridad Pública de Monclova, Gabriel Santos Martínez, presentó un informe operativo sobre el desarrollo de la Feria Monclova 2025, evento que se llevó a cabo con saldo blanco gracias a la coordinación entre corporaciones.

Durante su intervención, el alcalde Carlos Villarreal Pérez, en su calidad de presidente del consejo, destacó la importancia de mantener una comunicación constante entre los tres órdenes de gobierno.

"Aprovechamos la visita del Fiscal General para fortalecer esta coordinación y dar seguimiento a las estrategias que marca el modelo de seguridad Coahuila; la clave es mantener la unión y el trabajo conjunto por la tranquilidad de nuestras familias", señaló el edil.

Con estas acciones, el Consejo Regional de Seguridad Centro–Desierto refrenda su compromiso de continuar trabajando en la prevención, profesionalización policial y fortalecimiento de la confianza ciudadana, pilares del modelo de seguridad que distingue a Coahuila a nivel nacional.