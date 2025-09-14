Carlos Villarreal Pérez reconoce a jóvenes ejemplares en Monclova

En el marco del Día Monclovense de la Juventud, el alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó la entrega del Premio Municipal de la Juventud 2025, con el cual se reconoció a jóvenes que, con su entrega, dedicación y pasión, hoy son ejemplo para toda la comunidad monclovense.

Durante la ceremonia, se distinguió a los ganadores en cinco categorías: Logro Social: Victoria Ibarra Cantú, Logro Emprendedor: Victoria Elguiezabal Turner y el Centro de Capacitación K14. Logro Deportivo: Ana Victoria Muñoz Saucedo. Logro Cultural: Belén Loria Elizarraga. Logro Académico: Ramiro Alexander Moreno Moreno.

El alcalde Villarreal Pérez destacó que estos reconocimientos son un estímulo para seguir impulsando el talento y compromiso de las y los jóvenes de Monclova, quienes representan la esperanza y el motor del desarrollo de la ciudad.

Asimismo, agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas por su respaldo en acciones concretas a favor de la juventud, a través del Instituto Coahuilense de la Juventud y su director Ivan Terashima Zamora, con quienes —dijo— se continuará trabajando de la mano de la regidora Ana Osoria y el director Enrique Mancha para fortalecer políticas públicas que impulsen a quienes son el presente y serán el futuro de Monclova.