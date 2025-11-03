Avance del 95% en programa de pavimentación en Monclova

El director de Obras Públicas, Juan de Dios Valenciano Sánchez, informó que el programa de pavimentación impulsado por el alcalde Carlos Villarreal registra un avance del 95 por ciento en la ejecución de obras correspondientes al presente año.

Actualmente, se trabaja en el tramo que va desde la colonia San José hasta la avenida Lupe, donde se realizan 370 metros lineales de pavimentación con una inversión aproximada de 1.4 millones de pesos.

El funcionario explicó que estas acciones forman parte del plan integral de infraestructura municipal, que contempla una inversión total cercana a los 570 millones de pesos, destinados a pavimentación, áreas verdes y obras sociales en distintos sectores de Monclova.

"Estamos prácticamente cerrando el año con un 95 por ciento de los recursos ejecutados. Desde el oriente hasta el poniente, del norte al sur, seguimos trabajando en todos los frentes para mejorar la imagen urbana y la calidad de vida de las familias monclovenses", señaló Valenciano Sánchez.

El gobierno municipal reiteró su compromiso de concluir el año con resultados visibles en materia de obra pública, consolidando el trabajo de rehabilitación vial y desarrollo urbano en la ciudad.