Entregada pavimentación de la calle Lázaro Cárdenas en Monclova

Una obra más fue entregada por el alcalde Carlos Villarreal Pérez dentro del Plan de Inversión "Prendamos Monclova", con la pavimentación de la calle prolongación Lázaro Cárdenas, entre Juan de la Barrera y Río Coatzacoalcos en la Colonia Barrera, donde se invirtieron más de 1.2 millones de pesos.

El alcalde destacó que esta acción forma parte de las obras sociales impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, a través de la estrategia "Mejora Coahuila", encabezada por Gabriel Elizondo Pérez, con quienes el municipio continúa trabajando en equipo para mejorar la calidad de vida de las familias de Monclova.

Durante la entrega, el señor Asunción Téllez Muñoz, vecino del sector desde hace más de 55 años, expresó su agradecimiento en nombre de los habitantes, recordando que el pasado 16 de septiembre iniciaron los trabajos, y hoy ya ven la obra concluida.

"Celebramos esta obra porque ahora podemos caminar con seguridad y tranquilidad; el resultado refleja el gran trabajo del alcalde para que tengamos calles más seguras", señaló.

El alcalde Villarreal Pérez subrayó que los recursos son finitos, pero deben aplicarse con eficiencia, transparencia y responsabilidad, para que cada peso invertido rinda frutos visibles para la ciudadanía.

"Esta es una obra realizada con recurso estatal, que se complementa con el Plan de Inversión 2025 y el recurso municipal, para hacer posibles las inversiones en todos los sectores y zonas de Monclova", puntualizó.