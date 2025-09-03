Alcalde supervisa adecuación de Sala de Hidalgo en Museo Coahuila

El alcalde Carlos Villarreal supervisó los trabajos de adecuación de la Sala de Hidalgo en el Museo Coahuila y Texas, un proyecto que forma parte de las actividades conmemorativas del mes patrio y que busca preservar y difundir la historia relacionada con la presencia del Padre de la Patria en la región.

Actualmente se trabaja en la habilitación de esta nueva sala dedicada a Miguel Hidalgo, quien fue aprehendido el 21 de marzo de 1811 en la Hacienda de Acatita de Baján y trasladado a Monclova, donde permaneció encarcelado en el edificio que hoy alberga el Museo Coahuila y Texas. Esto permitirá a los visitantes conocer de cerca los acontecimientos que dieron nombre al Sendero de Hidalgo, recordando el trayecto que recorrió el Padre de la Patria por las calles de la ciudad.

Durante la supervisión, el alcalde destacó la importancia de rescatar y fortalecer la memoria histórica de Monclova, ya que este sitio fue clave en uno de los episodios más relevantes de la lucha por la Independencia.

"Este espacio será un referente para que las nuevas generaciones conozcan y valoren los hechos históricos que marcaron el rumbo de nuestro país y nuestra región. Agradezco el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, con quien trabajamos de manera coordinada para fortalecer la cultura y preservar nuestras tradiciones. Gracias a este trabajo en equipo, podemos ofrecer espacios que refuercen nuestra identidad y mantengan vivas las raíces que nos distinguen", destacó el alcalde Carlos Villarreal.

La inauguración de la Sala de Hidalgo está programada para el 17 de septiembre, como parte de la amplia agenda cultural y conmemorativa que el Gobierno Municipal ha preparado para celebrar el mes patrio.

El Gobierno Municipal, de la mano con el Gobierno del Estado, seguirá promoviendo acciones culturales e históricas que fortalezcan nuestras raíces y promuevan el orgullo de ser monclovenses.