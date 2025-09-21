Impulsan equidad educativa

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La profesora María Guadalupe Rodríguez Hernández, titular de la Coordinación General de Servicios Regionales, informó que en conjunto con integrantes del programa MEJORA, INSPIRA y con Impulso, se logró visitar todas las instituciones educativas de la cuenca para entregar paquetes de útiles escolares, uniformes, calzado y libros de texto gratuito.

Esta iniciativa busca fortalecer el acceso equitativo a la educación y brindar herramientas esenciales para el desarrollo académico de los estudiantes.

Siguiendo las instrucciones del Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, se emprendió un recorrido por las 3 mil 520 escuelas de la región, incluyendo aquellas ubicadas en zonas rurales.

El objetivo fue garantizar que ningún alumno quedara fuera de los beneficios, reafirmando el compromiso del gobierno estatal con la inclusión educativa y el bienestar de la niñez coahuilense.

Rodríguez Hernández destacó que estas acciones representan un alivio significativo para la economía de las familias, ya que todos los niños y niñas merecen las mismas oportunidades.

Subrayó que el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha destinado más de 200 millones de pesos a estos programas en todo Coahuila, inversión que no solo genera felicidad en los estudiantes, sino que también mejora la calidad de vida en las comunidades beneficiadas.

Además, se informó que las escuelas situadas en municipios pequeños ya han sido atendidas, y se trabaja con celeridad para cubrir el resto de los planteles.

Con estas acciones, el gobierno estatal reafirma su compromiso con la equidad educativa, apostando por una niñez mejor equipada y con mayores posibilidades de éxito.

La entrega de materiales escolares y uniformes no solo representa un gesto de apoyo, sino una estrategia integral para fortalecer el sistema educativo en todos los rincones de la entidad.