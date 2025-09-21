Esperan nueva empresa en SJS

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde del municipio de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez, anunció que existe la posibilidad de que una nueva empresa se establezca en la ciudad de Nueva Rosita, lo que representaría un importante impulso económico para esta localidad.

Durante una declaración reciente, el edil compartió que se han iniciado gestiones para atraer inversiones, ofreciendo espacios donde pudiera ubicarse la nave industrial.

“Es un proyecto que no es fácil, pero si se consolida, sería un detonante para esta administración municipal 2025-2027”, expresó con entusiasmo Ríos Ramírez.

Aunque no reveló el giro económico de la empresa interesada, la primera autoridad del Municipio de San Juan de Sabinas señaló que, esperará los tiempos adecuados para dar más detalles, una vez que el proyecto esté concretado.

El alcalde subrayó que este tipo de iniciativas requieren condiciones óptimas en infraestructura y servicios, por lo que su gobierno ha trabajado intensamente en mejorar aspectos clave de la ciudad para hacerla atractiva a inversionistas.

En ese sentido, destacó los avances en servicios básicos como el suministro de agua potable, que anteriormente era deficiente. “Cuando llegamos no había agua, pero gracias al apoyo del gobernador del estado, Ingeniero Manolo Jiménez Salinas, se nos otorgó una pileta y cambiamos todas las válvulas”, explicó.

Además, mencionó, se ha mejorado la seguridad, el alumbrado público, dos elementos más que son fundamentales para el desarrollo económico local.

El alcalde también resaltó los esfuerzos de su administración para generar empleos bien remunerados. Informó que ofrecieron 242 nuevos empleos y, a quienes tenían años recibiendo ingresos de 2,300 pesos por quincena les aumentaron a 8 mil pesos mensuales con ello, precisó “Estamos llevando sustento digno a cada uno de los hogares.

Finalmente, Ríos Ramírez reiteró su compromiso con el desarrollo de Nueva Rosita y aseguró que continuará trabajando para cerrar su gestión en el 2027 “con broche de oro”.

La posible llegada de esta nueva empresa representa una esperanza para muchas familias, y podría marcar un antes y un después en la economía del municipio de San Juan de Sabinas.