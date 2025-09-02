Programa Cultural y Desfile Cívico Militar en Fiestas Patrias Monclova 2025

En el marco de las festividades del mes patrio, el Gobierno Municipal de Monclova, en coordinación con el Gobierno del Estado, invita a todas las familias a vivir las Fiestas Patrias 2025 del 13 al 17 de septiembre, con un programa lleno de cultura, música, historia y tradiciones en el que destaca el Festival Cultural Histórico 1800 "El Sendero de Hidalgo". Para ello, ha preparado un amplio programa de actividades que fortalecen la identidad nacional y promueven el patrimonio histórico de Monclova.

Las festividades inician el sábado 13, con una celebración en la Plaza Principal por el 215 aniversario de la Independencia de México, el domingo 14 de septiembre se tendrá una cabalgata conmemorativa del Sendero de Hidalgo, que partirá a las 10:00 horas desde el Monumento del Ave Fénix, recorrerá la calle Hidalgo, la Alameda, el Museo Coahuila y Texas, y culminará en el Lienzo Charro. Ahí, los participantes disfrutarán de una convivencia que incluirá comida y rifas.

En el Museo Coahuila y Texas se realizarán ciclos de conferencias y actividades culturales, comenzando el 15 de septiembre con Música en vivo, con el trío de Ana Treviño; el 16 de septiembre habrá una presentación de danza folclórica, con el Ballet Coahuitl y el 17 de septiembre se presentará la Obra teatral "Crónicas de los Mártires de la Independencia.

El 15 de septiembre a partir de las 19:00 horas, la Plaza Principal será el escenario de eventos culturales, juegos mecánicos, antojitos mexicanos y la participación de la banda de guerra monumental integrada por más de 150 jóvenes, bajo la dirección del 105 Batallón de Infantería. La noche culminará con la ceremonia del Grito de Independencia, un show de pirotecnia y el concierto de los Traileros del Norte.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que las festividades cierran el 16 de septiembre, con el tradicional desfile cívico militar que recorrerá la calle Hidalgo y concluirá en el Museo Coahuila y Texas. "En coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, estamos impulsando actividades que celebran nuestra historia y fortalecen nuestras tradiciones".

El Gobierno Municipal, en coordinación con el Gobierno del Estado, reafirma su compromiso de preservar las tradiciones y fortalecer el orgullo de ser mexicanos, invitando a todas las familias a vivir juntos las Fiestas Patrias 2025.