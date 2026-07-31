Más de 3 mil integrantes de Alcohólicos Anónimos se reúnen en Monclova

Más de 3 mil integrantes de Alcohólicos Anónimos participarán del 7 al 9 de agosto en el 49º Congreso Regional Oriente, que tendrá como sede Monclova y reunirá a representantes de seis estados del país para fortalecer las acciones de recuperación y difundir el mensaje de apoyo a personas con problemas de alcoholismo.

El encuentro congregará a participantes de Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, distribuidos en 12 áreas de servicio que integran la región Norte-Oriente.

La ceremonia de inauguración y la clausura se realizarán en el Salón Pabellón Amatea, mientras que las mesas de trabajo, conferencias y actividades se desarrollarán en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila. Los representantes de la agrupación señalaron que el objetivo principal del congreso es fortalecer la unidad entre sus integrantes y acercar el programa de recuperación a quienes enfrentan problemas con el consumo de alcohol.

"Siempre tratamos de llegar a aquella persona que está sufriendo, es lo fundamental de nuestro objetivo".

Añadieron que estos congresos buscan que la comunidad conozca que existe alternativa para dejar de beber y comprender cómo trabajan los grupos tradicionales de Alcohólicos Anónimos. "Lo único para lo que nos congregamos es para transmitir un mensaje de vida y hacerle saber a la gente que existe una oportunidad para toda persona que tiene problemas con su manera de beber y se ve afectada en los distintos ámbitos de su vida por el alcoholismo", indicaron.

Las actividades se desarrollarán durante tres días, iniciando el viernes 7 de agosto con la ceremonia de apertura, la entrada será gratuita y estará abierta tanto para integrantes de la agrupación como para cualquier persona interesada en conocer el programa de recuperación. Los organizadores estiman una asistencia mínima de 3 mil integrantes de Alcohólicos Anónimos, además de familiares, invitados y ciudadanos que deseen acudir a las conferencias y actividades del congreso.