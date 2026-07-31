Sindicato Nacional Democrático busca proteger liquidaciones en AHMSA

El Sindicato Nacional Democrático solicitó ante el juzgado del concurso mercantil una medida para evitar que los impuestos reduzcan el monto que recibirán los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) por concepto de sus créditos laborales.

Ismael Leija Escalante, dirigente del Sindicato Nacional Democrático, informó que la organización presentó una manifestación y observación dentro del expediente ante la jueza que lleva el proceso, con el objetivo de que se analicen mecanismos legales que permitan a los obreros conservar una mayor cantidad de sus liquidaciones. "Estamos pidiendo que no salgamos tan raspados en las liquidaciones, que quede lo más que se pueda para los trabajadores", señaló.

Explicó que el sindicato fundamentó su petición en criterios legales y jurisprudencias revisadas por el abogado que representa a la organización en la Ciudad de México, por lo que esperan que el planteamiento sea considerado dentro del proceso.

Leija Escalante indicó que los trabajadores buscan que se reconozca el tiempo que dedicaron a la empresa durante décadas, aunque señaló que también deben considerar la situación financiera de AHMSA, actualmente dentro de un procedimiento de concurso mercantil. "Quisiéramos que fuera el contrato colectivo de trabajo, pero también hay que poner los pies sobre la tierra. Es una empresa que está en un proceso de quiebra, es una empresa quebrada, pero queremos que se haga justicia para los trabajadores", afirmó.

El dirigente sindical informó además que la semana pasada realizaron gestiones en la Ciudad de México ante autoridades federales, entre ellas la Procuraduría Fiscal de la Federación y funcionarios de la Secretaría del Trabajo, donde entregaron escritos para solicitar apoyo en la búsqueda de un esquema que evite una carga fiscal elevada sobre las liquidaciones.

Detalló que los documentos fueron entregados con copia para la Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda, con la petición de establecer una mecánica que permita reducir el impacto del Impuesto Sobre la Renta en los pagos laborales. Leija Escalante agregó que el objetivo es que los trabajadores reciban una compensación lo más justa posible por los años de servicio prestados a AHMSA.