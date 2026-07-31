Sahara Villarreal denuncia incendio provocado en su vivienda en colonia 21 de Marzo

Sahara Villarreal, propietaria de la vivienda consumida por el fuego en la colonia 21 de Marzo, también aseguró que el incendio que destruyó su casa y dañó el yonke contiguo fue provocado.

La afectada explicó que el yonke cuenta con un sistema de videovigilancia que podría ayudar a identificar cómo comenzó el incendio. "Todo indica que sí fue provocado. Vamos a revisar las cámaras del yonke y, si se confirma, voy a levantar una denuncia", declaró.

Villarreal aclaró además que quien fue trasladado al Hospital Amparo Pape de Benavides fue el propietario del yonke, luego de sufrir una fuerte impresión al ver que el fuego alcanzó su negocio, y no su esposo, Pedro Martínez, como se difundió inicialmente.

Aseguró que nunca habían vivido una situación similar; sin embargo, señaló que el dueño del yonke ha sido víctima de actos de hostigamiento en otras ocasiones. "Es un pueblo chico, infierno grande. Hay gente muy problemática que siempre quiere perjudicar a uno y también al dueño del yonke", expresó.

La mujer reiteró que esperará el resultado de la revisión de las cámaras para formalizar la denuncia y pidió que las autoridades determinen cuál fue el origen del incendio.