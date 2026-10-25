Madre denuncia a docente por incidente escolar

Una madre de familia de la Escuela Primaria Leonor Huerta Guevara procederá legalmente ante la Fiscalía General del Estado y ante la Secretaría de Educación por el manejo de un incidente escolar que involucra a su hijo de nueve años, al denunciar inconsistencias en el reporte elaborado por una docente.

Alejandra N, madre del menor que es señalado por intentar bajar el pantalón a uno de sus compañeros, exigió que las autoridades revisen el caso y retiren el nombre del menor del cuaderno de incidencias si se confirma que no participó en los hechos.

La madre explicó que acudió al plantel, ubicado en la colonia Del Río, para pedir una aclaración sobre el reporte. Como parte de su reclamo, presentó un escrito elaborado de puño y letra por su hijo, en el que éste expone su versión de lo ocurrido.

Aseguró que el documento presenta diferencias respecto a la narración asentada por la maestra del grupo, Manuela García; además, cuestionó que la docente no se dirigiera directamente a ella para explicarle la situación.

La inconformidad llevó a una confrontación con la directora, en la que tuvo que intervenir la Policía Municipal, luego de que Alejandra tomara fotografías del cuaderno de incidencias, por lo que la retuvieron en contra de su voluntad al interior del plantel por 40 minutos, hasta que llegó la policía.

Señaló que, tras los hechos registrados el pasado viernes, acudió al Ministerio Público con la intención de presentar una denuncia, pero no se la recibieron en ese momento y le indicaron esperar a que la dirección formalizara su procedimiento.

La madre manifestó preocupación porque el menor continúa en el grupo a cargo de la docente, por lo que teme que se tomen represalias; por ello pidió que intervengan las autoridades educativas y determinen lo ocurrido.

Mencionó que, tras los hechos registrados, procederá tanto legalmente ante el Ministerio Público como ante la Secretaría de Educación, por el comportamiento de la docente y la directora.